Найненажерливіша функція, що "з’їдає" заряд батарею смартфона

Ви користуєтеся нею постійно

Найчастіше деякі звички власників сучасних мобільних телефонів сильно впливають на стан та заряд акумулятора. Наприклад, багато людей неправильно заряджають свої смартфони або не відключають деякі енергомісткі функції, що позначається на довговічності та зарядженні батареї пристрою.

До списку таких функцій входять активований Wi-Fi, Bluetooth, геолокація та висока яскравість екрана, пише itechua. Однак багато хто може забувати про ще один параметр, який швидко розряджає батарею. Для багатьох користувачів цей параметр залишається постійно включеним.

Як заощадити заряд батареї смартфона

Багато смартфонів надають функцію вібрації для кожного вхідного виклику або оповіщення, а також під час введення інформації через екранну клавіатуру. На перший погляд, це може здатися незначним, проте виявляється, що віброрежим значно скорочує час роботи акумулятора, оскільки створює додаткове навантаження на гаджет. Якщо можливо, рекомендується вимкнути цю функцію, якщо вона не є необхідною.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Названо надійний спосіб.