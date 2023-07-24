Вимкніть цю функцію, щоб телефон довше залишався зарядженим: проста хитрість

Поради, які допоможуть збільшити термін служби телефону

Телефони стають швидше і розумнішими, оскільки кожне оновлення супроводжується безліччю нових функцій, що полегшують життя. Але ці функції та певні навички використання в кінцевому підсумку скорочують термін служби батареї. На щастя, є простий метод може допомогти вам тримати телефон увімкненим довше, ніж зазвичай.

Лайфхак є максимально простим — головне відключати деякі функції, коли ними не користуються, пише santeplus. Особливо не забувайте вимикати опцію розташування, адже якщо вона активована і не використовується, вона сильно розряджатиме акумулятор вашого смартфона.

Як заощадити заряд батареї телефону

Деякі програми потребують служби місцеперебування, наприклад програм для подорожей або знайомств. Але мало хто знає, що ця функція споживає велику кількість енергії. Звідси інтерес деактивувати його, якщо ви його не використовуєте.

Також зверніть увагу, що у налаштуваннях телефону можна активувати служби місцеперебування для вибраних вами програм. Тому обов’язково відключіть службу для тих, які ви не використовуватимете.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми найбільше розряджають мобільний телефон. У списку опинилися популярні соціальні мережі та "важкі" ігри.