Більшість цього не знають: що може функція "Не турбувати" у телефоні

Багато хто не користується цим, тому що побоюється пропустити важливий дзвінок, але цьому легко запобігти

Деякі функції призводять до швидкої розрядки телефону, але режим "Не турбувати" має приховані можливості і може зробити користування пристроєм набагато зручнішим.

Про це розповів портал itechua.

Багато хто не користується цією функцією, оскільки побоюється пропустити важливий дзвінок або повідомлення. За замовчуванням режим "Не турбувати" повністю їх блокує, проте мало хто знає, що за його допомогою можна захистити себе від небажаних дзвінків, але залишатися на зв’язку із важливими людьми.

Встановлення розкладу

Часом небажання активувати режим "Не турбувати" пов’язане з тим, що власник забуває відключати його. Однак це легко виправити — в налаштуваннях є можливість розкладу. У цьому випадку функція буде вмикатися та вимикатися автоматично.

Як це зробити:

перейти до налаштувань режиму через основні налаштування телефону, або затиснувши палець на іконці "Не турбувати" у шторці

натиснути на рядок "Розклад"

встановити час та дні, коли режим має бути активним.

Більшість телефонів мають можливість встановлення кількох розкладів — наприклад, окремо для робочих та вихідних днів, або на різні проміжки часу.

Сигнал при повторному дзвінку

Шахраї та спамери в більшості випадків дзвонять один раз, повторний дзвінок якщо і буде, то не відразу. Це враховано в режимі "Не турбувати": телефон видає сигнал, якщо один і той же номер дзвонить повторно протягом трьох хвилин після першого дзвінка.

Це дає можливість не пропустити потрібний дзвінок — під час повторного дзвінка сигнал буде навіть з увімкненим режимом "Не турбувати".

Активувати функцію "Дзвінок (сигнал) під час повторного дзвінка" можна у налаштуваннях режиму.

Вибрані абоненти

Якщо власник телефону хоче залишатися на зв’язку лише з конкретними людьми, у налаштуваннях режиму є функція, яка дає таку можливість. Можна або заборонити дзвінки номерам, не збереженим у списку контактів, що дозволяє уникнути дзвінків від шахраїв та спамерів, або дозволити дзвінки лише від конкретних людей.

Для цього їх номери потрібно додати до вибраних контактів (в меню контакту натиснути на "зірочку" або вибрати "Додати до вибраного"). Далі в налаштуваннях режиму "Не турбувати" треба дозволити дзвінки від вибраних контактів.

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