Не доводьте гаджет до цього: яка звичка "вбиває" батарею смартфона

Якщо ви постійно даєте iPhone "сісти" до 0%, у нас для вас погані новини

Щоб мобільний телефон довше працював без підзарядки, важливо не тільки вибрати правильний зарядний пристрій, а й уникати шкідливих звичок. Часто користувачі дозволяють гаджету розряджати до 0%, хоча це "вбиває" батарею.

Не рекомендується залишати ваш смартфон, включаючи iPhone, без зарядки занадто довго. Про це йдеться у матеріалі Make use of.

Так, будь-який акумулятор будь-якого смартфона має обмежений термін служби. Користувачам слід дбати про батарею, щоб продовжувати користуватися перевагами свого пристрою якомога довше.

Одна із найбільших убивць батареї смартфона – звичка дозволяти телефону повністю розряджатися. Коли акумулятор розряджається і залишається в такому стані протягом тривалого часу, то може увійти в так званий стан глибокої розрядки і більше ніколи не працювати.

Варто додати, що iPhone все ще зберігає деякий запас заряду навіть у вимкненому стані, щоб уникнути цієї проблеми. Але якщо ваш гаджет "здохне", не забудьте підключити його до мережі якнайшвидше.

Щоб уникнути повної розрядки телефону, скористайтеся режимом низького споживання енергії. Активувати цю функцію потрібно, коли заряд становить 20% або нижче. Простий трюк збереже дорогоцінний заряд, доки ви не зможете дістатися до розетки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати мобільний телефон. Зрозумілі поради збільшать термін служби вашого гаджета.