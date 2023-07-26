Можуть не давати спокою навіть уночі: як вимкнути набридливі повідомлення на смартфоні

Покрокова інструкція порятунку від "цифрового шуму"

В управлінні своїм телефоном може дуже допомогти функція "Не турбувати", якої багато хто побоюється, а також можна позбутися рою нав’язливих повідомлень. У більшості випадків вони не потрібні і можуть докучати навіть ночами.

Про це розповідає портал santeplus.

На дисплеї екрану може спливати безліч повідомлень, часом супроводжуючись звуковим сигналом — Facebook повідомляє, що сьогодні день народження знайомого, Instagram пропонує дізнатися подробиці чийогось життя, ігри вимагають пройти новий рівень.

Цей потік можна припинити, відключивши непотрібні сповіщення на Android. Так ви отримуватимете тільки важливу для вас інформацію.

Як це зробити:

потягніть вниз панель сповіщень

перейдіть до "Налаштування", потім у вкладку "Загальні"

у диспетчері програм знайдіть ті, для яких ви хочете відключити повідомлення (наприклад, Instagram)

зніміть галочку "Показувати повідомлення"

Важливо знати, що якщо з якихось причин власник телефону захоче знову отримувати скасовані раніше повідомлення, їх нескладно повернути. Необхідно увійти в налаштування та дозволити отримання повідомлень.

Раніше "Телеграф" розповідав, які функції призводять до швидкого розряджання телефону.