Що станеться із телефоном, якщо постійно заряджати його вночі

Нічна зарядка може бути зручною, однак користувачам варто знати про ризики

Багато користувачів звикли ставити мобільний телефон на зарядку, а потім лягати спати. Однак залишати гаджет у мережі на всю ніч – погана звичка.

Якщо постійно заряджати смартфон вночі, то зростає ризик пошкодження батареї та скорочується термін служби пристрою загалом. Про це йдеться в матеріалі Make use of.

Багато людей підключають телефон до зарядного пристрою вночі, оскільки це може бути зручним. Однак нічна зарядка не є найбільш вдалою ідеєю, адже так звана перезарядка того ж iPhone може призвести до пошкодження акумулятора і скорочення терміну служби телефону. Крім того, якщо гаджет більшу частину ночі залишається зі 100-відсотковим зарядом, це погано позначається на стані батареї.

Варто відзначити, що власники iPhone можуть скористатися опцією оптимізації заряджання акумулятора. Ця функція допомагає підтримувати працездатність батареї. Перейдіть до "Параметри" > "Акумулятор" > "Стан та заряджання акумулятора" й увімкніть "Оптимізована зарядка батареї".

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу згубну звичку, яка стосується зарядки батареї смартфона. Якщо ви постійно даєте гаджету "сісти" до 0%, у нас для вас погані новини.