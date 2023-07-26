Чи шкодить бездротова зарядка вашому "айфону": відповідь фахівців

Бездротові зарядки відповідають усім нормам, але є нюанс

Власники смартфонів від Apple можуть вибирати як заряджати свій телефон через дротову або бездротову зарядку. Найчастіше сучасні користувачі вибирають останній спосіб, оскільки він зручний, але є й ті, хто з обережністю ставиться до сучасних технологій.

На порталі Іcoola розповіли про те, чи насправді шкодить бездротова зарядка iPhone. А також порівняли її ефективність із звичайним провідним зарядним пристроєм.

Існує думка, що бездротова зарядка погано впливає на батарею телефону та скорочує термін її експлуатації. Деякі власники гаджетів зауважували, що в процесі такої зарядки телефон виділяє більше тепла, ніж зазвичай. Але це не шкодить батареї, тому що сучасні телефони, у тому числі й iPhone, здатні впоратися з цим обсягом тепла. Але досить не порушувати інструкцію щодо використання бездротової зарядки і привід для занепокоєння зникне.

До того ж, усі зарядки, у тому числі бездротові, відповідають усім необхідним нормам і стандартам. У разі надмірного нагрівання телефону вони зменшать швидкість заряду, щоб не допустити лиха. У той же час експерти пояснюють, що бездротова зарядка переважно нагріває не саму батарею телефону, а мідну котушку всередині пристрою. У такому разі телефон дійсно сильніше нагрівається, але ніякого впливу на акумулятор це не несе.

Єдиним серйозним мінусом бездротової зарядки можна назвати її низьку ефективність проти проводової.

Також важливо пам’ятати, що бездротове заряджання не впливає на цикли заряду. Якщо ставити iPhone на зарядку кілька разів на день, то не важливо, за допомогою якого пристрою ви це робите. У будь-якому випадку часте заряджання телефону з часом скоротить цикли заряджання.

Якщо ж у iPhone виникли проблеми із зарядкою, то не потрібно відразу ж звинувачувати в цьому бездротовий зарядний пристрій. Краще віднести гаджет до сервісу, щоб фахівці розібралися у проблемі.

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