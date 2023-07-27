Що трапиться, якщо одночасно користуватися телефоном та заряджати його

При зарядці смартфона пам’ятайте про один важливий нюанс

Користувачі мобільних телефонів часто припускаються помилок у процесі заряджання гаджета. Одна з таких – одночасні зарядка та використання смартфона.

Якщо користуватися телефоном під час заряджання, термін служби батареї скоротиться. Про це йдеться у матеріалі Make use of.

Так, рекомендується уникати одночасної зарядки та використання смартфона. Немає нічого поганого в тому, щоб переглянути деякі повідомлення і якийсь час продивитися соціальні мережі. Однак тривалі ігрові сесії під час заряджання пристрою, включаючи iPhone, є небажаними.

Популярні ігри часто спричиняють перегрів вашого гаджета. Одночасна зарядка пристрою лише погіршить проблему. Внаслідок цього такі дії вплинуть на довгостроковий стан батареї смартфона. До того ж, тримати в руках гарячий телефон – не найбільш приємне, що може бути.

Більше вдалого рішення – виконати завдання на телефоні, які вам потрібні, а потім підключати гаджет до джерела живлення. Це просте правило подбає про акумулятор телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу поширену помилку, пов’язану із зарядкою мобільного телефону. Якщо ви звикли залишати смартфон у розетці на ніч, варто знати про ризики.