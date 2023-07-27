Рус

Що трапиться, якщо одночасно користуватися телефоном та заряджати його

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заряджайте гаджет правильно
Заряджайте гаджет правильно. Фото pexels.com

При зарядці смартфона пам’ятайте про один важливий нюанс

Користувачі мобільних телефонів часто припускаються помилок у процесі заряджання гаджета. Одна з таких – одночасні зарядка та використання смартфона.

Якщо користуватися телефоном під час заряджання, термін служби батареї скоротиться. Про це йдеться у матеріалі Make use of.

Так, рекомендується уникати одночасної зарядки та використання смартфона. Немає нічого поганого в тому, щоб переглянути деякі повідомлення і якийсь час продивитися соціальні мережі. Однак тривалі ігрові сесії під час заряджання пристрою, включаючи iPhone, є небажаними.

Популярні ігри часто спричиняють перегрів вашого гаджета. Одночасна зарядка пристрою лише погіршить проблему. Внаслідок цього такі дії вплинуть на довгостроковий стан батареї смартфона. До того ж, тримати в руках гарячий телефон – не найбільш приємне, що може бути.

Більше вдалого рішення – виконати завдання на телефоні, які вам потрібні, а потім підключати гаджет до джерела живлення. Це просте правило подбає про акумулятор телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу поширену помилку, пов’язану із зарядкою мобільного телефону. Якщо ви звикли залишати смартфон у розетці на ніч, варто знати про ризики.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон