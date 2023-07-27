Плюси та мінуси перезавантаження телефону: коли воно необхідне і які проблеми вирішує

При перезавантаженні система переводить інформацію з оперативної пам’яті на пам'ять жорсткого диску

Регулярне виконання нескладних дій не тільки значно збільшить термін служби смартфона, але й зробить його більш швидким. Серед них і періодичне перезавантаження, яке також допомагає при деяких збоях.

Про це розповів портал itechua.

Як працює перезавантаження

Перезапуск пристрою зупиняє всі поточні процеси та вимикає процесор, а потім знову запускає їх. Також відбувається вивантаження програм та ігор, які сильно забивають пам’ять пристрою.

Крім того, при перезавантаженні система переводить інформацію з оперативної пам’яті на пам'ять жорсткого диску. Це позитивно впливає на швидкість та стабільність роботи. Все як на комп’ютері — після кожного відключення (перезавантаження) відбувається очищення оперативної пам’яті.

У яких випадках перезавантаження необхідне

Почали гірше працювати програми. Перезавантаження необхідно, коли вони почали видавати помилки, або гальмувати. У цьому випадку перед ним варто здійснити чищення кеша пристрою.

Прийшов час. Багато фахівців радять перезавантажувати свій смартфон хоча б раз на тиждень. Причому краще це робити не кнопкою "Перезавантаження", а повністю відключити пристрій, дати йому 5-10 хвилин відпочинку, а потім знову запустити.

Телефон почав зависати та помилятися. Перший засіб у цьому випадку – перезавантаження. За допомогою такого простого кроку часто вдається позбутися проблем, що заважають під час розмови або пошуку інформації в інтернеті.

Переваги та недоліки перезавантаження

Плюси перезавантаження:

автоматично вимикаються всі активні програми. Це особливо важливо, якщо власник не закриває їх після кожного сеансу;

пристрій знову переналаштовує свої параметри та процеси. Це – профілактика проти помилок;

очищується оперативна пам’ять. Багато процесів продовжуються, навіть якщо програми закриті;

встановлення деяких нових продуктів та оновлень відбувається саме при перезавантаженні.

Мінуси перезавантаження:

може викликати збій у роботі активної програми або процесу, на екрані з’явиться напис "Додаток було зупинено";

при новій активації системи витрачається заряд енергії, а запуск всіх процесів потребує часу.

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