Що станеться, якщо зарядити мобільний телефон "чужим" зарядним пристроєм: ви про це не знали

Не використовуйте неоригінальні зарядні пристрої або кабелі.

Зараз ми вже не можемо обійтися без мобільного телефону, адже це невіддільна частина нашого повсякденного життя, а зарядний пристрій — незамінний аксесуар, який завжди у нас під рукою.

Однак іноді трапляється, що ми його забуваємо чи втрачаємо. Щоб уникнути розряджання акумулятора, потім використовується "чужа" зарядка. Розберімось, чи це впливає на гаджет.

На самому початку, з появою смартфонів, кожен бренд виробляв власний зарядний пристрій з певним типом входу, напругою та силою струму. Тому при зарядці пристрою аксесуаром іншої марки могли виникнути проблеми, пише santeplus.

Зараз більшість зарядних пристроїв відповідають певному стандарту напруги, що становить близько 5 вольтів. Що стосується сили струму блоку живлення, то вона може змінюватись в межах від 0,7 ампера до 2 ампер.

Для заряджання свого мобільного телефону за допомогою іншого зарядного пристрою сила струму повинна дорівнювати або перевищувати максимальну потужність, необхідну мобільним телефоном. Таким чином, навіть при перевищенні ліміту ампер вашому смартфону нічого не загрожуватиме, оскільки він використовуватиме лише те, що необхідно для заряджання акумулятора.

Складніша справа, коли "чужий" зарядний пристрій має менший струм, ніж зазвичай споживає ваш пристрій. Які наслідки? Мало того, що заряд буде не оптимальним, але що ще гірше, це може скоротити термін служби батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є способи прискорення заряджання мобільного телефону. Про ці спритні трюки варто знати користувачам.