"Пожирає" заряд і не лише: навіщо відключати популярну функцію на телефоні та як це зробити

Найчастіше це корисна опція, але іноді є необхідність її відключити

Сучасні смартфони підтримують підключення до інтернету через вбудований модуль Wi-Fi, в більшості з них активовано функцію автоматичного виявлення доступних мереж. Однак, у цього є ряд недоліків, серед яких і швидка розрядка телефону.

"Телеграф" розповідає, як оптимізувати роботу смартфона при підключенні до інтернету через доступні бездротові мережі.

Крім високого споживання енергії, відключати Wi-Fi, коли в ньому немає потреби, варто ще й для того, щоб позбутися надокучливих повідомлень про виявлення доступних мереж. Відключивши автоматичний пошук, власник телефону може сам вибирати момент, коли потрібно шукати мережу, а коли ні, пише портал itechua.

Крім того, за замовчуванням при запуску автоматичного підключення до мереж Wi-Fi в налаштуваннях пристрій Android підключається до кожної мережі Wi-Fi, яку воно запам’ятовує автоматично. Наприклад, коли ви прийдете додому або в офіс, телефон автоматично увімкне Wi-Fi і підключиться до мережі, дані якої були введені раніше. Хоча в більшості випадків це корисна функція, іноді є потреба її відключити.

Як вимкнути автоматичне підключення до вибраних мереж:

перейти до Налаштувань

Вибрати Мережі та Інтернет — відобразяться всі мережі, які ви зберегли

на сторінці Wi-Fi натиснути на значок шестерні поряд з мережею Wi-Fi, до якої ви підключені, або налаштування якої ви хочете змінити

у налаштуваннях Wi-Fi вибрати опцію "додаткові налаштування", знайти перемикач поруч з опцією під назвою "Автоматичне підключення". Натиснути і відключити автоматичне підключення для вибраної мережі Wi-Fi.

Після цього пристрій не буде автоматично підключатися до цієї мережі Wi-Fi. Проте він автоматично підключатиметься до інших мереж Wi-Fi, налаштування яких ви не змінили.

Як повністю вимкнути функцію автоматичного пошуку мереж

Потрібно зайти в "Налаштування", далі в налаштування Wi-Fi, перейти у вкладку "Додаткові функції", знайти пункт "Завжди шукати мережі" та зняти з нього галочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли потрібне перезавантаження телефону, які проблеми воно вирішує і в чому мінуси цієї операції.