Як зрозуміти, що в телефоні "хазяйнує" вірус: 5 вірних ознак

Хакерські програми можуть завдати чимало неприємностей

Іноді власник може не здогадуватися, що його телефон заражений вірусами, однак є кілька вірних ознак, що в нього "заселилося" шкідливе програмне забезпечення.

Про них розповів портал itechua.

Повільна робота

Перед тим, як виконати команду телефон "думає", чого раніше не було. Програми відкриваються довше 10-15 секунд, часто зависають або видають повідомлення про помилку. Це пряма вказівка, що якась стороння програма використовує ресурси пристрою та засмічує оперативну пам’ять. Чим довше вірус діє у телефоні, тим більше він втрачає продуктивність та швидкість роботи.

Постійні запити додатків на дозволи

Телефон без кінця видає запити про використання камери, доступ до сховища файлів або списку контактів. Якщо власник сам встановив програму, яка надсилає запит, проблем немає. Однак, якщо запит здається підозрілим, варто насторожитися. Часто під нешкідливими, на перший погляд, додатками ховаються програми, які намагаються вкрасти персональні дані, номери та паролі від банківських карток або надіслати запити на платні передплати.

Велика кількість реклами

Ще один показник — користування телефоном постійно переривається настирливою рекламою, яка часто займає весь екран, а закрити її вкрай непросто. Варто звернути увагу й на характер рекламних оголошень. Якщо раніше реклама була нейтральною або прив’язувалася до пошукових запитів, а тепер з’являються пропозиції інтимних послуг, онлайн-казино і т.д. — телефон міг "підхопити" вірус.

Швидка розрядка

Якщо телефон різко почав швидше втрачати заряд і для цього немає явних причин, ймовірно, в ньому "оселилася" шкідлива програма, яка запускається та споживає енергію. Перевірити, які програми розряджають смартфон, можна за допомогою звіту про споживання енергії в налаштуваннях у вкладці "Живлення та продуктивність".

Збільшення витрат на мобільний зв’язок

Ще один показник — гроші на мобільному рахунку стали швидше закінчуватися, телефон сам відправляє якісь смс, або почали надходити повідомлення про підключення підписок та послуг, без згоди власника смартфона. Все це може бути наслідком дії вірусних програм, які отримали доступ до смс та персональних даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що за вами стежать через камеру власного ж телефону.