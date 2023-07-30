Що робити, якщо в динамік смартфону потрапила вода: три важливі кроки

Скористайтеся народними методами перед тим, як відносити гаджет у ремонт

Необережне поводження з мобільними телефонами може спричинити низку проблем. Особливо небезпечно використовувати пристрій під час їжі або миття посуду, оскільки можна випадково впустити його у воду. У таких ситуаціях телефон може перестати функціонувати, що викликає серйозні занепокоєння його власника, який поспішає звернутися до сервісного центру.

У деяких ситуаціях можна самостійно допомогти своєму телефону, але потрібно діяти швидко, пише itechua. Якщо ви хочете самостійно виправити проблему з динаміком, є три способи, якими можна скористатися.

Однак варто зазначити, що якщо жодна з цих порад не призведе до ремонту, це може свідчити про незворотні пошкодження динаміка, і тоді необхідно звернутися до майстра.

Що робити, якщо в динамік потрапила вода

Якщо можливо, слід зняти задню панель смартфона та вийняти слоти для SIM-карток та батарею. Потім оберніть пристрій у сухий рушник з гарною здатністю, що вбирає, і дайте йому повністю висохнути. Візьміть сухий рис і помістіть його у контейнер. Обережно помістіть смартфон у рис таким чином, щоб динамік був повністю покритий зернами. Також ви можете скористатися спеціальними програмами, призначеними для видалення вологи та очищення динаміків. Їх можна знайти у магазинах додатків. Ці програми генерують звуки, які виштовхують воду із пристрою.

Раніше "Телеграф" пояснював, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі. Названо найпростіше рішення.