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Що робити, якщо в динамік смартфону потрапила вода: три важливі кроки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Іноді без ремонту динаміка не обійтись
Іноді без ремонту динаміка не обійтись. Фото Freepik

Скористайтеся народними методами перед тим, як відносити гаджет у ремонт

Необережне поводження з мобільними телефонами може спричинити низку проблем. Особливо небезпечно використовувати пристрій під час їжі або миття посуду, оскільки можна випадково впустити його у воду. У таких ситуаціях телефон може перестати функціонувати, що викликає серйозні занепокоєння його власника, який поспішає звернутися до сервісного центру.

У деяких ситуаціях можна самостійно допомогти своєму телефону, але потрібно діяти швидко, пише itechua. Якщо ви хочете самостійно виправити проблему з динаміком, є три способи, якими можна скористатися.

Однак варто зазначити, що якщо жодна з цих порад не призведе до ремонту, це може свідчити про незворотні пошкодження динаміка, і тоді необхідно звернутися до майстра.

Що робити, якщо в динамік потрапила вода

  1. Якщо можливо, слід зняти задню панель смартфона та вийняти слоти для SIM-карток та батарею. Потім оберніть пристрій у сухий рушник з гарною здатністю, що вбирає, і дайте йому повністю висохнути.
  2. Візьміть сухий рис і помістіть його у контейнер. Обережно помістіть смартфон у рис таким чином, щоб динамік був повністю покритий зернами.
  3. Також ви можете скористатися спеціальними програмами, призначеними для видалення вологи та очищення динаміків. Їх можна знайти у магазинах додатків. Ці програми генерують звуки, які виштовхують воду із пристрою.

Раніше "Телеграф" пояснював, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі. Названо найпростіше рішення.

Теги:
#Вода #Смартфон #Динаміки