Що потрібно зробити з телефоном, щоб він швидше зарядився: спритний трюк

Невеликий нюанс із чохлом допоможе гаджету оперативніше набрати необхідні відсотки

Бувають ситуації, коли потрібно зарядити мобільний телефон якнайшвидше. У цьому випадку на допомогу прийде один спритний трюк із чохлом вашого гаджета.

Щоб смартфон заряджався швидше, користувачам слід зняти чохол із пристрою. Про це йдеться у матеріалі Make use of.

Так, у всіх сучасних смартфонів сьогодні стоять літій-іонні акумулятори. Влаштування таких батарей передбачає, що процес заряджання протікає набагато ефективніше, коли акумулятор холодний.

Щоб зарядити телефон швидше, температура батареї (не температура повітря) повинна перебувати в межах від 5 до 45 градусів за Цельсієм. Звичайно, температура акумулятора частково залежить від температури навколишнього середовища, і зняття чохла допоможе її знизити.

Однак не варто навмисно охолоджувати батарею гаджета. Навіть не думайте класти свій телефон у холодильник, щоб прискорити зарядку. Акумулятор функціонує ще гірше, якщо температура падає нижче за рекомендований діапазон (5-45 градусів, як вказувалося вище).

Раніше "Телеграф" розповідав, в який час доби найкраще ставити смартфон на зарядку. Цей незначний, здавалося би, момент грає величезну роль.