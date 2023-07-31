Ось що станеться з батареєю, якщо розряджати смартфон нижче 20%

Цей підхід дуже хибний

Після того, як рівень заряду батареї смартфона падає до 15% і користувачі чують звуковий сигнал, більшість починає заряджати свої пристрої. А деякі власники гаджетів звикли використовувати зарядний пристрій лише після повної розрядки акумулятора.

Обидва підходи неправильні, пише itechua. Виявляється, слід уникати занадто низького рівня розряду акумулятора мобільного телефону, щоб він не опустився нижче 20%. Це пов’язано з тим, що дуже низький рівень заряду погано позначається на акумуляторі. До речі, і дуже високий рівень заряду теж небажаний.

Ось що станеться з акумулятором

Кожен акумулятор розрахований на кілька сотень циклів зарядки/розрядки. Далі ємність батареї падає. У результаті акумулятор починає гірше тримати заряд, а потім взагалі перестає функціонувати.

Якщо встигнути поставити мобільник на зарядку до падіння рівня заряду нижче за позначку у 20% і не заряджати смартфон вище 80-90%, то буде використаний лише один цикл зарядки/розрядки.

А ось якщо користувач підключить зарядний пристрій до гаджета тоді, коли акумулятор встиг розрядитися до 15, 10, 5 або навіть до 0%, буде витрачено вже два цикли. Іншими словами, якщо пізно ставити смартфон на зарядку, то навантаження на батарею буде високим.

Раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допоможуть прискорити зарядку мобільного телефону. А ще ми писали, через яку популярну функцію смартфон може розряджатися занадто швидко.