8 з 10 користувачів припускаються цієї помилки: що потрібно знати про зарядку телефону до 100%

При доведенні смартфона до повної зарядки його батарея постійно нагріватиметься

Багато хто з нас досі не знає, що не потрібно заряджати телефон до 100%. Як показує статистика, такої помилки припускаються 80 відсотків користувачів гаджетами.

Експерти кажуть, що такі дії можуть спричинити неполадки з акумулятором.

Фахівці запевняють, що для продовження терміну служби вашого смартфона потрібно відмовитись від такої звички та не перетримувати телефон на зарядці.

Вся справа в тому, що при доведенні смартфона до повної зарядки батарея буде постійно нагріватися, якщо він залишатиметься підключеним до живлення.

У свою чергу, перегрів батареї призводить до того, що вона з часом почне втрачати свою ємність, а розряджатися стане набагато швидше.

За словами фахівців, ідеальний варіант – заряджати телефон у проміжку від 40 до 80 відсотків. При цьому вони рекомендують стежити за зарядом акумулятора і не допускати, щоб він опускався нижче 25 відсотків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що якісь павербанки "вбивають" батарею телефону. Про такий важливий момент мало хто знає, тому часто люди купують не дуже надійні пристрої, які можуть зіпсувати гаджети.