Заряджати телефон до 100% або переривати зарядку: що робити, щоб продовжити термін служби батареї

Що потрібно знати про зарядку телефону

Напевно, багато користувачів смартфонів чули про те, що не рекомендується заряджати пристрій до 100%, проте чи дійсно необхідно переривати зарядку?

Як говориться в матеріалі NV, більшість сучасних телефонів оснащені системою захисту батареї від перезаряджання. Втім, якщо ви заряджаєте його щодня, вашого пристрою надовго може не вистачити.

Як відомо, для сучасних літій-іонних акумуляторів не рекомендується регулярно заряджати акумулятор телефону до 100% та розряджати його до 0%. Потенційно це може призвести до погіршення параметрів батареї з часом.

Якщо це буде зроблено випадково, то нічого страшного в цьому звичайно немає, але при зарядці телефону на щоденній основі це може зіграти свою роль.

Заряджати телефон рекомендується до 80-90%.

При цьому важливо розуміти, що літій-іонні батареї найбільше не люблять дві речі – спеку та холод. А тому, щоб зберегти батарею, намагайтеся уникати перегріву та переохолодження телефону під час заряджання.

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