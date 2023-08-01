Чи можна класти смартфон у задню кишеню: остаточна відповідь

Помилка, яка може дорого коштувати

Багато людей мають дуже шкідливу звичку зберігати мобільні телефони в задній кишені своїх штанів, що може призвести до неприємних наслідків. Тільки недавно ми розповідали про користь чохла для смартфона.

Як повідомляє itsider.com.ua, чимало негативних наслідків виникає у людей, які звикли носити свій телефон у задній кишені.

Чому не можна класти телефон у задню кишеню

Це найризикованіше місце, щоб зберігати телефон. Так він більш доступний для крадіжки або випадкового пошкодження, якщо він випаде та розіб’ється. До того, якщо ви забудете про його наявність у кишені, ви можете ненавмисно пошкодити свій улюблений гаджет.

Внаслідок наявності літій-іонних акумуляторів у кожному сучасному телефоні, можливе їхнє раптове загоряння або вибух. Хоча такі ситуації трапляються вкрай рідко, ніхто не може абсолютно гарантувати, що цього не станеться. Якщо батарея пристрою перегріється, це може призвести до її роздуття, вибуху або спалаху.

Також є непомітні небезпеки, такі як негативний вплив радіохвиль на людське здоров’я. Раніше ми писали, чому не можна користуватися телефоном, лежачи у ванні.