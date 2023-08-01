Телефон атакував вірус: 3 простих кроки захистять від проблем

Зараження пристрою шкідливим ПЗ загрожує великими неприємностями

Про те, що в телефоні "хазяйнує вірус" можна здогадатися за кількома ознаками. Якщо є підозра, що пристрій заражений шкідливою програмою, потрібно негайно вжити заходів для захисту телефону та коштів.

Про те, що робити у цьому випадку, розповів портал itechua.

Насамперед необхідно витягнути сім-карту — це захистить від списання грошей. Попередньо потрібно зберегти всі дані на іншому пристрої або в хмарному сховищі, щоб не втратити їх у разі поломки телефону.

Далі потрібно скачати з Play Market офіційний антивірусний додаток і з його допомогою перевірити свій телефон. Після цього програму можна видалити та завантажити іншу, для надійності провівши повторну перевірку пристрою.

Крім того, необхідно уважно вивчити список усіх програм на смартфоні та видалити непотрібні.

Якщо після цього проблеми не пішли, вихід один — треба звернутися до сервісного центру. Фахівці позбавлять телефон вірусів і налагодять його роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які проблеми може вирішити перезавантаження телефону, а також про його плюси та мінуси.