Не чекайте 100%: до якого відсотка зарядити смартфон, щоб не "вбити" батарею
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Не залишайте гаджет у мережі після повної зарядки, і ось чому
Питання про те, до якого відсотка заряджати мобільний телефон залишається дискусійним. Однак більшість експертів сходяться на думці, що "золотий" стандарт зовсім не 100%.
Щоб акумулятор смартфона прослужив довше, потрібно утримувати заряд на рівні від 20 до 80 відсотків. Про це повідомляє ресурс Guiding Tech.
Заряджання телефону до 100%, звичайно, не є надзвичайно проблематичним. Однак постійно утримувати максимальний заряд телефону, включаючи iPhone, не варто. Якщо продовжувати заряджати гаджет після того, як заряд досяг позначки 100, це збільшує навантаження на акумулятор і може вплинути на його загальний термін служби.
Згідно з рекомендацією Apple, користувачам потрібно включити оптимізовану зарядку акумулятора. Опція обмежить відсоток, до якого заряджатиметься ваш гаджет.
До якого відсотка потрібно заряджати телефон
Сучасні батареї, які використовуються в наших смартфонах, найбільш ефективно працюють, якщо дотримуватися "золотого стандарту". Для цього просто зберігайте заряд від 20 до 80%.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна прискорити заряджання мобільного телефону. Невеликі поради експертів заощадять ваш час.