Не чекайте 100%: до якого відсотка зарядити смартфон, щоб не "вбити" батарею

Не залишайте гаджет у мережі після повної зарядки, і ось чому

Питання про те, до якого відсотка заряджати мобільний телефон залишається дискусійним. Однак більшість експертів сходяться на думці, що "золотий" стандарт зовсім не 100%.

Щоб акумулятор смартфона прослужив довше, потрібно утримувати заряд на рівні від 20 до 80 відсотків. Про це повідомляє ресурс Guiding Tech.

Заряджання телефону до 100%, звичайно, не є надзвичайно проблематичним. Однак постійно утримувати максимальний заряд телефону, включаючи iPhone, не варто. Якщо продовжувати заряджати гаджет після того, як заряд досяг позначки 100, це збільшує навантаження на акумулятор і може вплинути на його загальний термін служби.

Згідно з рекомендацією Apple, користувачам потрібно включити оптимізовану зарядку акумулятора. Опція обмежить відсоток, до якого заряджатиметься ваш гаджет.

До якого відсотка потрібно заряджати телефон

Сучасні батареї, які використовуються в наших смартфонах, найбільш ефективно працюють, якщо дотримуватися "золотого стандарту". Для цього просто зберігайте заряд від 20 до 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна прискорити заряджання мобільного телефону. Невеликі поради експертів заощадять ваш час.