Чому не можна залишати зарядний пристрій підключеним до мережі порожнім: дві основні причини

Відключивши зарядне від розетки, вам вдасться уникнути непотрібної витрати енергії та заощадити гроші

Сьогодні смартфони та планшети є невіддільною частиною нашого життя. Однак досі багато хто не знає, як правильно заряджати свій гаджет. Сьогодні ми хочемо розповісти про ризики, яким ви наражаєтеся, коли залишаєте зарядний пристрій увімкненим у розетку порожнім.

Про причини, з яких вам більше не слід залишати зарядний пристрій увімкненим у розетку без телефону, пише портал santeplus. Є як мінімум дві вагомі причини.

Чи можна залишати зарядний пристрій у розетці без телефону

Ризик побутових інцидентів

Будь то зарядний пристрій для комп’ютера, телефону або інший пристрій, існує ризик перегріву пристрою, якщо ви залишите його увімкненим у розетку. Зарядні пристрої можуть викликати коротке замикання або навіть пожежу. Крім того, дуже низькоякісний зарядний пристрій з неправильно зібраними компонентами може спричинити травми.

Значна витрата енергії

Крім ризику нещасних випадків у побуті, пов’язаних з порожнім зарядним пристроєм, існує небезпека високого енергоспоживання. Коли зарядний пристрій підключено без підключення до ноутбука або мобільного телефону, він продовжує споживати електроенергію.

Крім побутових небезпек, залишення телефону підключеним до мережі під час заряджання може призвести до пошкодження акумулятора пристрою.

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