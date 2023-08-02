Що робити, якщо в телефоні "господарює вірус": три важливі кроки

Не варто зволікати, а скоріше рятувати улюблений гаджет

Смартфони, як персональні пристрої, стали дуже популярними та, як наслідок, вони стали схильні до загрози шкідливих програм. У зв’язку з цим хакери почали активно розробляти "віруси" та шкідливі програми, які можуть заразити телефони та обчистити їх власників до останньої копійки.

Якщо в телефоні є вірус, на це може вказувати кілька ознак. У разі підозри на зараження шкідливою програмою необхідно негайно вжити заходів для забезпечення безпеки пристрою та даних, пише itechua.

Що робити, якщо атакував "вірус"

Для запобігання списанню грошей необхідно витягти сім-карту. До цього слід зберегти всі дані на іншому пристрої або у хмарному сховищі, щоб уникнути їх втрати у разі поломки телефона. Необхідно завантажити офіційну антивірусну програму з Play Market і використати її для перевірки свого телефона. Після завершення перевірки можна видалити цю програму та інсталювати іншу, щоб знову переконатися в безпеці пристрою. Слід ретельно розглянути перелік усіх встановлених програм на мобільному пристрої та видалити ті, які не потрібні.

Раніше ми писали про функцію, яка дуже швидко розряджає смартфон. Усі користувачі "юзають" її постійно.