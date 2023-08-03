Вдасться уникнути всіляких поломок: надалі вимикайте свій ноутбук тільки так

Дотримуючись цієї цінної поради, ви зможете зберегти життя своєму ноутбуку

Портативний ПК, який одержав високу оцінку за свою практичність, дозволяє працювати з будь-якого місця. Однак багато користувачів досі не знають, як правильно вимикати свій гаджет, щоб не пошкодити його акумулятор.

Більшість користувачів просто натискають і довго тримають кнопку "ввімкнення/вимкнення", очікуючи, коли ноутбук раптово вимкнеться та відобразиться чорний екран. Але цей метод примусового вимкнення може мати жахливі наслідки для роботи вашого ноутбука, пише santeplus.

Щоб уникнути цього, існує проста процедура, яка не дасть вам зрештою отримати пошкоджені файли, пошкоджену материнську плату, повільний або ноутбук, що не працює.

Як правильно вимикати ноутбук

Переконайтеся, що на вашому ноутбуці не відкрито жодних файлів, тек, програм. Якщо щось відкрито, закрийте всі вкладки. Не забудьте перед вимкненням ноутбука переконатися, що жодного системного оновлення вашого ПК не запущено. Завжди віддавайте перевагу методу "Пуск — Увімк./Вимк." ноутбук.

"Телеграф" писав раніше, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Експерти дали конкретну відповідь.