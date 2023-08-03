Забудуть про кнопковий телефон: як зробити смартфон зручним для літніх людей

Можна збільшити шрифт, елементи екрану, і не тільки

Через складність використання, люди похилого віку часто віддають перевагу кнопковим телефонам. Однак, змінивши деякі налаштування, можна зробити сучасний смартфон комфортним для літньої людини.

Про це розповів портал itechua.

Збільшення шрифту

Дрібний шрифт вкрай незручний для людей у віці, але це легко виправити. У налаштуваннях потрібно вибрати вкладку "Екран", розділ "Розмір шрифту" та встановити максимальний шрифт. Так людина похилого віку без проблем зможе знаходити контакт і читати повідомлення.

Увімкнення масштабування екрану

Часто людям похилого віку важко працювати зі смартфоном, тому що їм складно натискати невеликі елементи. Через випадкові натискання людина може вирішити, що їй не під силу користування сенсорним екраном. Смартфони на Android версії 7.0 та вище мають функцію масштабування екрану. Активувавши її, можна значно збільшити всі елементи, вкладки, рядки та інше. Літній людині буде набагато простіше натискати на необхідну папку або контакт. Для цього в налаштуваннях потрібно вибрати вкладку "Екран" та збільшити масштаб у розділі "Масштаб зображення на екрані".

Використання нестандартної клавіатури

Стандартні клавіатури смартфонів дуже маленькі й людині похилого віку складно влучити у потрібний символ. Тут може допомогти встановлення клавіатури збільшеного розміру з магазину додатків.

Допомога голосового помічника

Голосовий помічник спростить роботу із пристроєм для людини у віці. Він може виконувати елементарні команди, наприклад, зателефонувати комусь із контактів. Також він може розповідати про погоду, керувати деякими функціями телефону, включати низку програм.

Установка спеціального лаунчера

Лаунчер — це системна оболонка, що надає широкі можливості для персоналізації пристрою. Існує багато лаунчерів, які роблять користування смартфоном простішим. Деякі роблять все елементи більшими, мають кнопку SOS, що відправляє екстрене смс на заданий номер. Також є програми, що дозволяють відстежувати смартфон GPS для безпеки літньої людини. Крім того, можна вести "віддалене керування" смартфоном, здійснюючи прості дії. Знайти лаунчер можна в інтернеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прості дії при регулярному виконанні прискорять роботу телефону та продовжать його "життя".