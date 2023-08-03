Найкраще місце для Wi-Fi роутер у квартирі: розмістіть маршрутизатор там і проблем з інтернетом не буде

Поради та рекомендації, як знайти найкраще місце для вашого маршрутизатора

Сьогодні важко обійтися без Інтернету, і нам завжди потрібне хороше з’єднання, щоб працювати чи відпочивати. Щоб уникнути проблеми поганого інтернету, важливо знайти правильне місце для роутера.

Щоб уникнути проблем із підключенням до вашого Wi-Fi, маршрутизатор повинен бути розміщений якомога вище у вашому будинку, пише santeplus. Наприклад, його можна повісити високо на стіні. Це найкраще місце, щоб не створювати перешкод вашій інтернет-мережі.

Для досягнення найкращих результатів помістіть маршрутизатор на пагорб. І, перш за все, уникайте бетонних стін та гіпсокартону.

Не забувайте, що антени вашого Wi-Fi роутера випромінюють у різних напрямках і тому краще поставити його в центрі вашого будинку, щоб забезпечити хороший зв’язок будинку. І найголовніше, не ставте роутер у куток!

Також не варто ставити роутер на кухні. Там повно перешкод, які перериватимуть ваше інтернет-з’єднання. Крім цього, не рекомендується замикати маршрутизатор Wi-Fi у предметі меблів. Це зменшує підключення точки бездротового доступу.

Раніше ми розповідали, як збільшити радіус дії WiFi на весь будинок. Є один хитрий трюк із фольгою, що працює безвідмовно.