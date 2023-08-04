Чому потрібно відключати Wi-Fi на телефоні, коли ви знаходитесь на вулиці: ось чим ви ризикуєте

Відкриті доступи до Wi-Fi — це дуже сприятливий грунт для зловмисників

Як правило, коли ви знаходитесь вдома, Wi-Fi вашого смартфона завжди увімкнений, щоб ви могли з комфортом виходити в інтернет. Однак багато користувачів не вимикають його, виходячи з дому. Чи знаєте ви, чим ви ризикуєте залишаючи цей параметр увімкненим?

Як відзначає santeplus, постійно увімкнений Wi-Fi призводить до розрядки батареї. Але це ще не все.

Коли Wi-Fi постійно увімкнено на вашому смартфоні, ви можете автоматично підключатися до будь-якої відкритої загальнодоступної мережі, навіть до незахищеної. Такий тип підключення може мати серйозні наслідки. Коротко кажучи, ви можете стати легкою метою кіберзлочинців.

Зловмисники можуть скористатися такою незахищеною мережею, щоб зламати або вкрасти особисті дані, такі як паролі, фінансова інформація, особисті фотографії або відео. На щастя, є способи захистити себе та продовжувати використовувати ці безкоштовні з’єднання.

Найпростіший спосіб заборонити вашому смартфону автоматично підключатися до будь-якої доступної загальнодоступної мережі — відключити функцію "автоматичного підключення" до мереж Wi-Fi, таким чином у вас буде свобода вибору, підключатися чи ні. Для цього вам потрібно:

Зайти в налаштування мобільного телефону. Знайти опцію "Мережа та Інтернет" і вибрати "Wi-Fi". Зайти до "Налаштування Wi-Fi". З’явиться опція "Підключитися до відкритих мереж". Обов’язково вимкніть її.

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