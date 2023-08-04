Як зарядити смартфон, якщо вдома немає світла: п’ять корисних порад

Ці нестандартні способи заряджання телефону допоможуть тривалий час залишатися на зв’язку

Повторні відключення світла в Україні невдовзі можуть знову запровадити, тому українцям краще заздалегідь запасатися корисними лайфхаками. Одним із них є зарядка смартфона в умовах відсутності електроенергії будинку.

Телеграф розповідає, як можна зарядити телефон нестандартними способами.

Ноутбук

До ноутбука можна підключити смартфон і незабаром він зарядиться. Однак варто наголосити, що на самому пристрої повинен бути заряд.

Автомобіль

Якщо в будинку немає світла, чудовим рятівником стане автомобіль, в якому можна швидко підзарядити ваш телефон та залишатися на зв’язку.

Бездротова колонка

Сподіватися, що цей пристрій зарядить ваш смартфон на всі 100%, не варто, проте підтримувати заряд на телефоні за допомогою неї можна, поки в будинку не ввімкнуть світло.

Генератор чи портативна зарядна станція

Ці пристрої є додатковим джерелом світла в будинку. Крім того, за допомогою них можна заряджати телефон, коли електрику вимикають надовго.

Пункт незламності

На відміну від попередніх способів, для цього доведеться виходити з дому. У Пунктах незламності є все необхідне людям на періоди відключення електроенергії. Можна також зарядити свій телефон і залишатися на зв’язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для швидшої зарядки на телефоні необхідно активувати лише одну функцію.