Збереже заряд і не тільки: коли використовувати режим польоту в телефоні
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Цей режим має як безліч переваг, так і свої недоліки
Режим польоту в телефоні вимикає мобільний зв’язок та передачу інших сигналів. Найчастіше ця функція застосовується у літаках, коли смартфони створюють перешкоди для навігаційних систем та датчиків, підключаючись до вишок стільникового зв’язку. Крім того, автономний режим у телефоні допомагає швидше його зарядити, оскільки зупиняються й інші процеси, які можуть сповільнити заряджання акумулятора.
Портал itechua пропонує добірку плюсів та мінусів використання цієї функції. Особливо зазначається, що у разі потреби Wi-Fi та Bluetooth можна ввімкнути вручну, не виходячи з режиму польоту.
Автономний режим телефону – навіщо і коли вмикати
Цей режим має багато переваг, тому його використовують не тільки в повітрі, а й на землі:
- коли ставлять пристрій на зарядку, так він заряджається набагато швидше;
- для економії заряду акумулятора — коли цей режим увімкнено, пристрій не перевіряє стан усіх мереж і не витрачає батарею;
- на важливих зустрічах, щоб виклик або повідомлення не відвертали увагу в невідповідний момент;
- якщо заважає набридлива реклама під час використання офлайн-додатків чи ігор;
- вночі — щоб під час сну не турбували повідомлення з багатьох груп або каналів, на які ви підписані, при цьому будильник спрацює нормально.
Але є й свої недоліки, наприклад, можна пропустити важливе повідомлення або дзвінок, якщо забули вимкнути режим польоту. Також не можна користуватися мобільним інтернетом та роздавати його. А якщо на телефоні не завантажені музичні треки, то музику ви теж не послухаєте — в режимі польоту не працює і радіо.
Раніше ми розповідали, чому потрібно заряджати смартфон від розетки, а не через USB-порт. А також про те, чи потрібно заряджати телефон на 100%, чи дійсно необхідно переривати зарядку та як зберегти батарею.