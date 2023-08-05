Збереже заряд і не тільки: коли використовувати режим польоту в телефоні

Цей режим має як безліч переваг, так і свої недоліки

Режим польоту в телефоні вимикає мобільний зв’язок та передачу інших сигналів. Найчастіше ця функція застосовується у літаках, коли смартфони створюють перешкоди для навігаційних систем та датчиків, підключаючись до вишок стільникового зв’язку. Крім того, автономний режим у телефоні допомагає швидше його зарядити, оскільки зупиняються й інші процеси, які можуть сповільнити заряджання акумулятора.

Портал itechua пропонує добірку плюсів та мінусів використання цієї функції. Особливо зазначається, що у разі потреби Wi-Fi та Bluetooth можна ввімкнути вручну, не виходячи з режиму польоту.

Автономний режим телефону – навіщо і коли вмикати

Цей режим має багато переваг, тому його використовують не тільки в повітрі, а й на землі:

коли ставлять пристрій на зарядку, так він заряджається набагато швидше;

для економії заряду акумулятора — коли цей режим увімкнено, пристрій не перевіряє стан усіх мереж і не витрачає батарею;

на важливих зустрічах, щоб виклик або повідомлення не відвертали увагу в невідповідний момент;

якщо заважає набридлива реклама під час використання офлайн-додатків чи ігор;

вночі — щоб під час сну не турбували повідомлення з багатьох груп або каналів, на які ви підписані, при цьому будильник спрацює нормально.

Але є й свої недоліки, наприклад, можна пропустити важливе повідомлення або дзвінок, якщо забули вимкнути режим польоту. Також не можна користуватися мобільним інтернетом та роздавати його. А якщо на телефоні не завантажені музичні треки, то музику ви теж не послухаєте — в режимі польоту не працює і радіо.

Раніше ми розповідали, чому потрібно заряджати смартфон від розетки, а не через USB-порт. А також про те, чи потрібно заряджати телефон на 100%, чи дійсно необхідно переривати зарядку та як зберегти батарею.