Якщо дуже хочеться, то можна: як не знищити телефон, граючи під час заряджання
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Зарядити телефон можна навіть якщо вдома вимкнули світло. А ось запускати ігри на смартфоні в ході зарядки – ідея неоднозначна.
Про це розповів портал itechua.
Запуск ігор відноситься до розряду енерговитратних процесів. Процесор і батарея отримують велике навантаження, що може викликати підвищене нагрівання телефону.
Наслідки перегріву смартфона:
- збільшення часу заряду батареї;
- більш короткий цикл заряду-розряду батареї;
- зниження максимальної ємності заряду;
- погіршення роботи батареї, вихід пристрою з ладу.
На думку фахівців, запускати ігри на телефоні під час зарядки допустимо. Однак при цьому важливо дотримуватися кількох правил.
Що потрібно робити, граючи на смартфоні під час заряджання:
- стежити за температурою пристрою;
- використовувати лише оригінальний адаптер для заряджання;
- вимкнути непотрібні функції та фонові програми;
- знизити яскравість дисплея, відмовитися від режиму багатозадачності;
- не грати тривалий час, робити перерви.
Однак, зазначають фахівці, краще все ж таки дочекатися, коли смартфон зарядиться, відключити його і спокійно запустити гру.
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