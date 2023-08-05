Якщо дуже хочеться, то можна: як не знищити телефон, граючи під час заряджання

Зарядити телефон можна навіть якщо вдома вимкнули світло. А ось запускати ігри на смартфоні в ході зарядки – ідея неоднозначна.

Про це розповів портал itechua.

Запуск ігор відноситься до розряду енерговитратних процесів. Процесор і батарея отримують велике навантаження, що може викликати підвищене нагрівання телефону.

Наслідки перегріву смартфона:

збільшення часу заряду батареї;

більш короткий цикл заряду-розряду батареї;

зниження максимальної ємності заряду;

погіршення роботи батареї, вихід пристрою з ладу.

На думку фахівців, запускати ігри на телефоні під час зарядки допустимо. Однак при цьому важливо дотримуватися кількох правил.

Що потрібно робити, граючи на смартфоні під час заряджання:

стежити за температурою пристрою;

використовувати лише оригінальний адаптер для заряджання;

вимкнути непотрібні функції та фонові програми;

знизити яскравість дисплея, відмовитися від режиму багатозадачності;

не грати тривалий час, робити перерви.

Однак, зазначають фахівці, краще все ж таки дочекатися, коли смартфон зарядиться, відключити його і спокійно запустити гру.

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