Рус

Якщо дуже хочеться, то можна: як не знищити телефон, граючи під час заряджання

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
780
Телефон Новина оновлена 05 серпня 2023, 08:54
Телефон. Фото freepik.com

Зарядити телефон можна навіть якщо вдома вимкнули світло. А ось запускати ігри на смартфоні в ході зарядки – ідея неоднозначна.

Про це розповів портал itechua.

Запуск ігор відноситься до розряду енерговитратних процесів. Процесор і батарея отримують велике навантаження, що може викликати підвищене нагрівання телефону.

Наслідки перегріву смартфона:

  • збільшення часу заряду батареї;
  • більш короткий цикл заряду-розряду батареї;
  • зниження максимальної ємності заряду;
  • погіршення роботи батареї, вихід пристрою з ладу.

На думку фахівців, запускати ігри на телефоні під час зарядки допустимо. Однак при цьому важливо дотримуватися кількох правил.

Що потрібно робити, граючи на смартфоні під час заряджання:

  • стежити за температурою пристрою;
  • використовувати лише оригінальний адаптер для заряджання;
  • вимкнути непотрібні функції та фонові програми;
  • знизити яскравість дисплея, відмовитися від режиму багатозадачності;
  • не грати тривалий час, робити перерви.

Однак, зазначають фахівці, краще все ж таки дочекатися, коли смартфон зарядиться, відключити його і спокійно запустити гру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити смартфон зручним для людей похилого віку. Прості дії значно спростять їм користування сучасними гаджетами.

Теги:
#Поради #Смартфон #Телефон