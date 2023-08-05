Коли телефон брати в руки в жодному разі не можна

Є три причини не робити так зі своїм мобільним пристроєм

Найчастіше користувачі беруть свої мобільні телефони у мокрі руки, коли вони знаходяться вдома (наприклад, після виконання гігієнічних процедур) або на вулиці (наприклад, під час відпочинку на пляжі).

Більшість людей зазвичай прагнуть одразу перевірити вхідні повідомлення та відповісти на важливі дзвінки. Проте є певна ситуація, коли не слід торкатися пристрою. Про це пише ukr.media.

Перед використанням мобільного телефону варто ретельно витерти руки за допомогою рушника чи чистої серветки. Це правило важливо дотримуватися навіть у разі впевненості у захисті телефону від вологи.

Чому не можна брати телефон мокрими руками

Якщо пальці будуть мокрими, екран телефону буде погано реагувати на дотики. Якщо телефон буде вологим і вислизне з рук, він може впасти і розбитися. Попри всі захисні пристрої, волога може все одно затриматися всередині смартфона.

Раніше "Телеграф" пояснював, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі. Названо найпростіше рішення.