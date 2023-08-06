Як почистити ноутбук самостійно: не поспішайте відносити до майстра

Якщо ПК почав шуміти, проблема може бути в пилу

З часом у кожного не тільки виникають проблеми із зарядкою телефону, але також ноутбук може стати джерелом неприємного, гучного шуму. Пропонуємо ознайомитися з основною причиною цієї проблеми та отримати рекомендації щодо її усунення.

Якщо ви придбали новий ноутбук, то, ймовірно, звук, який ви чуєте, походить від звичайного вентилятора всередині пристрою. Але якщо ваш ноутбук вже служить вам понад рік, і раніше такого шуму не було, то, можливо, варто очистити систему охолодження від пилу.

Проблема, що часто виникає, пов’язана з накопиченням пилу в отворах пристрою. Це призводить до нагрівання компонентів ноутбука, і вентилятори намагаються зменшити температуру поверхонь, пише ukr.media.

Як почистити ноутбук

Необхідно позбутися невеликих твердих частинок усередині компонентів пристрою. Іноді це можна зробити, підставивши пилосос до вентиляційних отворів ноутбука.

Якщо це не допомагає, доведеться розібрати ПК. Однак, краще доручити це завдання професіоналам, оскільки спроби самостійного ремонту можуть призвести до пошкодження окремих компонентів пристрою.

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