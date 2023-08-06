Секрет для збереження заряду на телефоні: потрібно ввімкнути лише одну функцію

Цей простий лайфхак допоможе зберегти працездатність гаджета

Часта зарядка телефону входить до списку тих речей, які "вбивають" смартфон. Збільшити тривалість служби гаджета можна за допомогою найпростішого лайфхака. Для цього потрібно активувати лише одну функцію на телефоні – авіарежим.

"Телеграф" розповідає, як цей простий та незвичайний спосіб збереже зарядку на вашому пристрої тривалий час.

Хоча функція авіарежиму в телефоні спочатку вводилася для її активації під час перебування на борту літака, вона стала корисною в інших ситуаціях. Наприклад, така опція допомагає тримати зарядку на телефоні, що миє дуже знадобиться в екстреній ситуації або щоб не заряджати смартфон по кілька разів на день.

Так, при активації авіарежиму на пристрої відключається передача даних і переходить в автономний режим. Ця функція вимикає всі можливості мережі телефону (Bluetooth, Wi-Fi та GPS). Це своєю чергою зменшує споживання заряду та збільшує час роботи гаджета.

Також можна активувати авіарежим, щоб зарядити телефон швидше. В цьому випадку діє той самий принцип — відключаються всі бездротові сигнали, енергоспоживання знижується і таким чином прискорюється час заряджання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно слід заряджати мобільний телефон і чи потрібно чекати, доки батарея зарядиться на всі 100%.