Не поспішайте нести в ремонт: що робити, якщо телефон став погано заряджатися

Якщо заміна шнура не допомогла, скористайтесь цим способом

Багато хто в певний момент стикається з такими проблемами як повільна або нестабільна зарядка телефону. Але перш ніж нести гаджет у ремонтну майстерню, можна спробувати вирішити це питання вдома самостійно.

Як розповідає Lifehacker, причиною проблем при зарядці може бути забруднення порту.

На сьогоднішній день багато хто постійно носить із собою телефон, через що в отвори в ньому згодом може набитися пил і бруд, — і це згодом може сповільнити зарядку гаджета, а потім і зовсім викликати перебої в процесі зарядки і повну відмову порту заряджатися.

Але є й хороша новина: почистити порт можна вдома самостійно за допомогою підручних засобів. Підійде інструмент, який використовується для витягування SIM-карти, зубочистки або тонкий шматочок пластику.

Інструмент слід вставити в гніздо зарядки і плавно перемістити його всередині, збираючи на нього бруд, що накопичився, після чого витягнути. Цю дію можна повторити кілька разів, щоб усунути все забруднення поступово.

Але слід бути дуже обережним, адже порт має тонкі контакти, які з’єднують телефон із зарядкою, і їх можна пошкодити. Особливо уважним потрібно бути при очищенні девайса з USB-C портом, де є додаткова частина посередині.

Якщо зазначені маніпуляції не допомогли вирішити проблему, то варто все ж таки звернутися до майстра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку телефону одразу у кілька разів.