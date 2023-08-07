Гучність звуку в телефоні на максимумі, але хочеться ще голосніше: як зробити

Дізнайтеся, як вийти за "рамки" та збільшити поріг звуку на своєму смартфоні

Деякі моделі телефонів не мають гарного звучання, але це не означає, що самі пристрої неякісні. Можливо їх динаміки не спроєктовані для відтворення високих частот. Але є спосіб розв'язати цю проблему, зробивши одне маленьке зусилля.

Кожен мобільний пристрій має певний рівень звукової потужності. Але варто пам’ятати, що перевищення гучності може зашкодити динамікам або навушникам. Про це пише itechua.

Як зробити гучність на смартфоні ще більше

Якщо ви помітили, що гучність звуку на вашому смартфоні недостатня, можна спробувати завантажити спеціальні програми з Play Маркет. Там представлено безліч таких програм, і ви обов’язково знайдете те, що вам потрібно.

Але не варто очікувати від них чудес і деякі з них можуть підходити тільки для певних моделей телефонів. Проте, такі програми для посилення звуку забезпечать більш гучне відтворення фільмів і музики.

Якщо ви скористаєтеся функцією пошуку, ви можете знайти потрібний додаток для вашої моделі. Ця програма буде корисна для покращення звучання фільмів з низькою гучністю, ігор, голосових викликів та, зрозуміло, музики.

Раніше ми писали, що робити, якщо в телефоні є вірус. Не слід гаяти час, а краще негайно рятувати свій улюблений гаджет.