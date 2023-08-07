Низький заряд — не проблема: 3 секрети продовження життя батареї

Ваш гаджет зможе довго працювати навіть на низькому заряді

Телефон має властивість розряджатися в непотрібні моменти, але цього можна уникнути, якщо знати деякі хитрощі.

Експерти розповіли, які три лайфхаки допоможуть зберегти заряд вашого гаджета.

Змініть яскравість екрана

Зменшити яскравість екрана можна у налаштуваннях. Вся справа в тому, що смартфоном з темним дисплеєм працюватиме набагато довше.

Також вам слід відмовитись від яскравих шпалер. Чим темнішим буде фон – тим більше прослужить батарея.

Вимкніть непотрібні програми

Навіть якщо ви не користуєтесь програмою, вона буде працювати у фоновому режимі. У такому разі вам варто переглянути їхній список і видалити ті, які вам не потрібні.

Якщо програма може знадобитися пізніше, то можна її не видаляти, а обійтися примусовою зупинкою роботи.

Відмовтеся від зайвих функцій

Якщо ви не користуєтеся Wi-Fi, Bluetooth та іншими функціями, краще їх відключити. Вся справа в тому, що вони "поїдають" досить багато заряду, але при цьому далеко не завжди потрібні.

Ще одна хитрість — активувати режим "У польоті", але в такому випадку ви залишитеся без мережі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як прискорити зарядку телефону відразу в кілька разів.