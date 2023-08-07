Чи можна залишати iPhone на зарядці на всю ніч: важливий нюанс

Нічна зарядка може бути зручною, але є каверза

Багато користувачів воліють залишати мобільний телефон на зарядці, поки сплять. Якщо у вас iPhone, то є простий спосіб уникнути так званого перезаряджання.

Чи безпечно залишати iPhone на зарядці на ніч? Так, абсолютно, але якщо активувати функцію Apple Optimized Battery Charging. Про це йдеться у матеріалі Guidingtech.

Так, опція оптимізованої зарядки дозволяє набрати 80% – саме цей відсоток рекомендується для продовження терміну служби батареї. За допомогою вищезгаданої функції гаджет відключатиметься від мережі, що допоможе не допустити перегріву. Тому без тривоги користуйтеся "нічною зарядкою", якщо увімкнено налаштування Optimized Battery Charging.

Крім того, користувачі можуть налаштувати оповіщення про повну зарядку та розрядку акумулятора. Сигнали допоможуть вам контролювати заряд, щоб батарея вашого гаджета прослужила набагато довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка не можна розряджати мобільний телефон. А ще ми писали про поширені помилки користувачів при зарядці смартфона, які псують і пристрій, і акумулятор.