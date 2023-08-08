Три "золоті" правила зарядки iPhone: смартфон прослужить довше

Дуже важливим є відсоток заряду, який ви зберігаєте на гаджеті

Якщо заряджати смартфон правильно, це допоможе продовжити термін його служби, а "здорова" батарея збільшить автономний час роботи гаджета. Певні правила заряджання існують і для iPhone.

Користувачам iPhone варто звернути увагу на три важливі нюанси. Про це йдеться у матеріалі Guidingtech.

"Золоті" правила зарядки смартфона:

Yе заряджайте iPhone більш ніж на 100%. Вдалий варіант — 80%, досягати максимального відсотка щоразу не потрібно.

Намагайтеся не розряджати акумулятор нижче 20%. Зазвичай телефон повідомляє про низький рівень енергії.

Часті часткові зарядки краще за рідкісні повні заряди.

Як часто потрібно заряджати телефон? На це питання немає конкретної відповіді. Однак ви можете заряджати iPhone так часто, як вам потрібно, просто не допускайте розрядки нижче 20%. Якщо дотримуватися трьох вищезгаданих правил, то гаджет буде довше працювати без підзарядки, а "життя" акумулятора збільшиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. А ще ми писали, як прискорити зарядку смартфона за допомогою простих трюків.