Як прискорити зарядку телефону: два обов’язкові правила, про які всі забувають

Якщо ви користуєтесь смартфоном, поки він заряджається, на швидкий результат не сподівайтесь

Іноді потрібно зарядити мобільний телефон якнайшвидше. Для цього користувачам потрібно дотримуватись кількох простих правил.

Зверніть на два важливі нюанси, якщо хочете прискорити зарядку смартфона. Про це йдеться у матеріалі Guidingtech.

Правило №1. Не використовуйте телефон під час заряджання.

Дайте вашому гаджету зарядитися і намагайтеся не використовувати ресурсомісткі функції в цей момент. Виконання "важких" завдань, таких як ігри або відеодзвінки, сприятиме виділенню більшої кількості тепла і може перешкодити нормальній зарядці акумулятора.

Правило №2. Закрийте всі програми, які працюють у фоновому режимі.

Навіть якщо ви не торкаєтеся гаджета, коли він підключений до мережі, ще не означає, що всі програми "сплять". Деякі додатки, що працюють у фоновому режимі, можуть "викрадати" енергію смартфона під час заряджання. Якщо телефон довго заряджається, спробуйте закрити всі застосунки, перезавантажити пристрій і вже тоді під’єднати зарядний кабель.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи шкодить нічне заряджання батареї телефону. А ще ми писали, до якого відсотка не рекомендується заряджати смартфон.