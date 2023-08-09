Захистить від хакерів і не тільки: п’ять випадків, коли потрібно вимкнути популярну функцію на телефоні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У густонаселених районах та в години великої завантаженості мереж 4G, якість зв’язку знижується
Мережа 4G на смартфоні збільшує швидкість інтернету і дає ширші можливості використання додатків, проте в деяких ситуаціях її краще відключати.
Про них розповів портал itechua.
Місця з поганим покриттям мережі 4G
За містом, або в місці з поганим покриттям LTE, перехід на 3G підключення допоможе не тільки суттєво підвищити якість зв’язку, а й збереже заряд батареї. Якщо не вимкнути 4G, пристрій буде постійно "моніторити" наявність вишок LTE і "перестрибувати" на більш доступні стандарти в залежності від пріоритету та сили їхнього сигналу. Це збільшує витрати енергії акумулятора. Щоб цього уникнути, у меню "режим мережі" потрібно вибрати режим "Тільки 3G" або "Тільки 2G", якщо інтернет зовсім не потрібний.
Велика завантаженість мережі 4G
У густонаселених районах та в години великої завантаженості мереж 4G, якість зв’язку знижується. Перехід у режим мережі 3G допоможе цього уникнути. Швидкість з’єднання 3G мереж, особливо в густонаселених районах та в години пік може бути навіть вищою, ніж швидкість 4G.
Тарифний план з лімітованим інтернетом
Коли тарифний план передбачає обмеження на споживання та роздачу трафіку, перехід на мережі третього покоління допоможе уникнути перевитрати трафіку особливо "ненажерливими" додатками.
Передача важливих даних
Згідно з дослідженнями групи вчених з Рурського та Нью-Йоркського університетів, мережі 4G більш схильні до кібератак, ніж їхні попередники. Причина в проблемах передачі 4G пакетів на рівні перевірки їх цілісності. При передачі даних через мережі четвертого покоління хакерам простіше перехоплювати й модифікувати зашифровані пакети даних.
Нічний час
Багато програм запрошують доступ до Інтернету навіть у фоновому режимі роботи телефону. Це витрачає трафік і заряд акумулятора. Уникнути цього допоможе щонайменше відключення режиму 4G на смартфоні вночі, а ще краще повністю перекривати передачу мобільних даних.
Раніше "Телеграф" розповідав, яку функцію потрібно вмикати на телефоні, щоб він тримав заряд довше.