Чому телефон гальмує? Шість поширених причин

Смартфон може бут повільним через дефіцит пам’яті та не тільки

Якщо ваш мобільний телефон, Android або iPhone, працює дуже повільно, не поспішайте звертатися в сервіс або підшукувати нову модель. Найголовніше — з’ясувати, чому гаджет став "гальмувати".

Якщо ваш смартфон став дуже повільним, зверніть увагу на шість поширених причин. Про це пише видання Reader’s Digest.

Чому телефон гальмує? Можливо, суть проблема криється в одній із цих частих причин:

У вас мало місця для зберігання. Слід виконати ревізію, прибравши непотрібні файли та програми.

Слід виконати ревізію, прибравши непотрібні файли та програми. У вас погане з’єднання Wi-Fi. Погане з’єднання призводить до зависання гаджета під час спроби завантажити оновлення та веб-сторінки.

Погане з’єднання призводить до зависання гаджета під час спроби завантажити оновлення та веб-сторінки. Операційна система телефону застаріла. Обов’язково завантажуйте оновлення, щоб виправити помилки й проблеми,через які відбувається уповільнення роботи гаджета. Понад те, оновлення сприяють тому, щоб смартфон працював швидше.

Кеш вашого телефону або оперативної пам’яті заповнені. Очистіть смартфон від усього зайвого – і він почне “літати”.

Очистіть смартфон від усього зайвого – і він почне “літати”. У вас занадто багато додатків. Видаліть програми, які ви не використовуєте.

Видаліть програми, які ви не використовуєте. Батарея вашого телефону стара. Через акумулятор, у якого закінчується строк придатності, знижується продуктивність пристрою та швидкість обробки. Можливо, варто замінити батарею на нову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому смартфон може повільно заряджатися. Зверніть увагу на якість зарядного пристрою та не чіпайте смартфон, доки він підключений до живлення.