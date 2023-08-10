Потрібна лише ручка чи дріт: цей лайфхак продовжить життя вашого зарядного пристрою

Доведеться приділити цьому лише кілька хвилин вашого часу

Багато хто стикався з тим, що кабель для зарядки гаджетів приходить у непридатність через пошкодження, викликані частим згинанням при використанні, але мало хто знає, що є простий спосіб, як цього уникнути.

Як пише Medium, для цього потрібна лише автоматична ручка (також може підійти шматочок дроту).

Якщо у вас завалялася стара автоматична ручка, Ви можете розібрати її, дістати пружину і надіти її на кабель, зафіксувавши біля порту зарядки, — у місці, яке найчастіше згинається, внаслідок чого кабель ушкоджується і стає непридатним. Пружинка триматиме цю ділянку шнура, сильно зменшуючи кут згину, що не дасть йому заламуватися і ламатися.

Якщо ж у вас немає ручки зі пружинкою, можна акуратно обкрутити кабель тонким дротом, щоб він зафіксував шнур таким самим чином.

На все це знадобиться буквально кілька хвилин вашого часу.

Ось як має виглядати кабель вашої зарядки після цих маніпуляцій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто зробити, якщо ваш гаджет раптово став погано заряджатися, — у деяких випадках цю проблему можна вирішити вдома самостійно.