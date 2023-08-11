Названо найлютішого ворога батареї: через що телефон швидко розряджається

Зверніть увагу на деякі налаштування, щоб заощадити заряд гаджета

Чим довше мобільний телефон зберігає заряд, тим зручніше користуватися ним. Збільшити автономний час роботи гаджета можуть невеликі зміни в налаштуваннях дисплея.

Екран – найлютіший ворог батареї, що розряджає смартфон. Але є спосіб виправити це, розповідає видання Reader’s Digest.

Якщо ваш гаджет занадто швидко втрачає відсотки заряду, то, можливо, ваш екран завжди залишається дуже яскравим. Величезні екрани сучасних телефонів можуть забирати всю енергію акумулятора.

Щоб заощадити заряд телефону, рекомендується активувати одну функцію – адаптивну яскравість. Режим легко увімкнути в налаштуваннях. Таке налаштування зробить так, що ваш гаджет автоматично регулюватиме яскравість екрану відповідно до навколишнього середовища.

Якщо можливо, встановіть рівень яскравості на мінімально можливий. Крім того, бажано зменшити час очікування, щоб екран не залишався активним довго, коли ви перестаєте користуватися ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що смартфон може миттєво розряджатися через програми — "пожирачі" батареї. Популярні соцмережі та ресурси, якими всі користуються, можуть бути головними винуватцями низького заряду на вашому гаджеті.