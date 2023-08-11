Не обов’язково бігти до майстра: як позбутися битих пікселів на екрані телефону

Причини виникнення проблеми бувають різні

Екран — "обличчя" телефону і проблеми з ним завжди дуже докучають. Однак можна самостійно позбутися не тільки дрібних подряпин, але й битих пікселів.

Про те, як це зробити розповів портал itechua.

Биті пікселі бувають трьох видів:

гарячий піксель – біла точка;

мертвий піксель – чорна точка;

застряглий піксель — кольорова точка.

Причини їхньої появи різні: це може бути й перегрівання телефону, і негативний вплив магнітних полів, і наслідки падінь та ударів.

Є кілька способів прибрати биті пікселі самостійно за допомогою спеціальних програм. Спершу їх потрібно виявити, використовуючи додатки.

JScreenFix — підходить як для MacOS, так і для iOS, для результату потрібно використовувати кілька разів

Dead Pixel Test — безкоштовний додаток для Android зі зрозумілим інтерфейсом

Щоб продіагностувати екран на биті пікселі спочатку потрібно ретельно протерти екран м’якою серветкою. Далі — встановити заводські налаштування, у тому числі й роздільну здатність екрана.

Після цього необхідно оглянути екран на наявність битих пікселів, перемикаючи кольори (білий, червоний, чорний, синій, жовтий та зелений). Для цього можна використовувати картинки та відео або програму Монітор тест.

Виявивши несправні точки, можна починати їх усунення.

Як це зробити:

запустити програму Bad Crystal

перемістити вікно з миготливими точками на проблемні місця

почекати півгодини та подивитися, чи вирішена проблема. Якщо биті пікселі ще залишилися – повторити процедуру

Інший спосіб:

уважно оглянути екран та запам’ятати розташування пошкоджених пікселів

вимкнути телефон

ватною паличкою або стилусом акуратно прогладжувати проблемні місця протягом 15-20 хвилин, періодично вмикаючи смартфон, щоб перевірити результат.

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