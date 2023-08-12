Швидко зарядити смартфон можливо: увімкніть лише одну функцію

Суттєво скоротити час зарядки телефону реально

Багатьом користувачам не подобається тривалість процесу зарядки мобільного телефону, тому вони намагаються знайти способи прискорення цього процесу.

На щастя, є ефективний спосіб, що дозволяє значно прискорити процес відновлення заряду акумулятора. Цей метод полягає в активації функції "режим польоту" або "У літаку". Про це пише itechua.

Що потрібно зробити

У розділі сповіщень знайдіть маленький кружок з іконкою, що зображує літак. Натисніть на неї. Внаслідок цієї дії відповідна функція буде активована.

Відразу ж буде призупинено всі фонові процеси, які уповільнюють процес зарядки смартфона. Це означає, що гаджет перестане шукати сигнал мобільної мережі та Wi-Fi. Також будуть відключені Bluetooth та GPS. Таким чином, в "режимі польоту" рівень заряду акумулятора буде збільшуватися швидше.

Проте варто врахувати таке: під час зарядки мобільного пристрою в цьому режимі не можна буде здійснювати дзвінки або користуватися інтернетом.

Раніше ми писали, як правильно заряджати смартфон — від розетки або USB-порту. Дізнайтеся, який спосіб буде кращим саме для вас.