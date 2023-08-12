Більшість цього не знають: чому смартфон дряпається навіть у чохлі і як цього уникнути

Нескладна процедура захистить від проблем

Чохол — гарний захист смартфона від зовнішніх пошкоджень, проте багато хто робить помилку, через яку телефон може пошкодитися навіть у ньому.

Про те, що потрібно робити регулярно, щоб цього не сталося, розповів портал itechua.

Більшість людей, одягнувши чохол на телефон, впевнені, що забезпечили йому надійний захист. Однак чохол не герметичний і в нього неминуче потрапляють дрібні порошинки, пил, піщинки. Тверді часточки можуть подряпати телефон.

Щоб цього уникнути, необхідно взяти собі за правило регулярно знімати чохол з телефону і чистити від сміття, що накопичилося. Цю процедуру потрібно проводити хоча б двічі на місяць.

Спочатку з чохла потрібно витрусити дрібні порошини, а потім ретельно вимити його використовуючи мильний розчин. Після "купання" його потрібно ретельно виполоскати та витерти насухо.

Коли він повністю просох, можна знову повернути у нього телефон. Тепер пристрій знову буде захищений від подряпин та потертостей. Важливо не забувати регулярно чистити чохол.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути чистоту пожовклому силіконовому чохлу на телефон.

Також ми писали, як самостійно позбутися битих пікселів на екрані смартфона.