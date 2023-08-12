Як швидко зарядити смартфон: два лайфхаки, які прискорять процес

Не забудьте закрити всі програми у фоновому режимі

Враховуючи, що смартфон є незамінною річчю в житті сучасної людини, за ним необхідно правильно доглядати та стежити за рівнем батареї. Трапляються випадки, коли гаджет потрібно зарядити дуже швидко, а для цього можна скористатися двома простими, але дієвими лайфхаками.

У матеріалі Radiotrek розказано, що потрібно зробити з мобільним пристроєм, щоби підвищити рівень свого заряду за короткий час і продовжити з ним працювати.

Як прискорити зарядку смартфона

Експерти радять звернути увагу насамперед на те, чим саме ви заряджаєте гаджет, тому що перевагу слід віддавати зарядці від розетки та "рідному" зарядному пристрою. У крайніх випадках можна використовувати павербанк, USB порт комп’ютера і т.д. Якщо у вас є можливість зарядити смартфон тільки через USB-порт, тоді вимкніть процес синхронізації та увімкніть функцію "Тільки заряджання" і тоді процес піде швидше.

Крім цього, прискорити зарядку допоможе "режим польоту", щоб гаджет перестав підтримувати Wi-Fi, Bluetooth, мобільну мережу та GPS і не марнувати свою енергію. Трохи радикальнішим методом є відключення телефону взагалі – так він зарядиться на 25 відсотків швидше.

Плюс, не забудьте закрити всі програми, тому що вони можуть працювати у фоновому режимі.

"Телеграф" писав раніше, як часто потрібно перезавантажувати смартфон. Експерти дали кілька слушних порад.