Чому не заряджається телефон: три причини

Перевірити варто не лише розетку

Яка дія може бути більш простою, ніж підключити телефон до зарядки? Проте навіть за такої елементарної операції можуть виникнути труднощі. Наприклад, ваш улюблений гаджет може "відмовлятися" заряджатися від зарядного пристрою.

Називаємо найпоширеніші помилки, які виникають при підзарядці смартфона, і рекомендації щодо дій у таких ситуаціях. Ці проблеми актуальні для багатьох користувачів, пише Funduk.ua.

Чому мобільний телефон не заряджається

Перевірте функціонування розетки. Якщо вона працює, спробуйте перевірити адаптер, наприклад, підключивши телефон до ноутбука для заряджання. Причиною проблем із заряджанням може бути пошкоджений кабель, що може статися, якщо ви використовуєте пристрій під час зарядки. Рекомендується спробувати використати інший кабель. Ще однією можливою причиною неполадок може бути засмічення роз’єму для заряджання, що перешкоджає нормальній зарядці пристрою. У такому разі рекомендується провести його ретельне очищення.

Якщо запропоновані методи не призведуть до розв'язання проблеми, необхідно буде звернутися до сервісного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому пискливий звук зарядки телефону — поганий знак для власника пристрою, а також, які речі небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.