Що станеться із телефоном, якщо залишати його вночі на зарядці

Перестаньте щоразу заряджати смартфон до 100%, і ось чому

Багато користувачів вважають за краще залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Однак так гаджет досягне максимальної позначки, але буде змушений знову й знову добирати заряд.

Заряджати смартфон до 100% не можна, як і залишати із зарядним пристроєм протягом ночі. Про це йдеться в матеріалі Reader’s Digest.

Так, підключати телефон до мережі та лягати спати – погана звичка, хоч і пробудження з повним зарядом може бути зручним. Однак коли вночі гаджет досягає 100%, то продовжуватиме отримувати невеликі підзарядки, щоб підтримувати 100-відсотковий заряд. В результаті батарея працює безперервно.

Більш вдале рішення — не заряджати акумулятор вашого телефону повністю. Якщо ж щоразу доводити смартфон до позначки в 100%, то висока напруга піддаватиме батарею стресу та згодом зносить її.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон може швидко розряджатися. Ймовірно, головні "пожирачі" батареї — популярні програми. Якщо їх видалити, автономний час роботи гаджета зросте у рази.