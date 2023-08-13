Рус

Що станеться із телефоном, якщо залишати його вночі на зарядці

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заряджайте гаджет правильно Новина оновлена 13 серпня 2023, 16:19
Заряджайте гаджет правильно. Фото Freepik

Перестаньте щоразу заряджати смартфон до 100%, і ось чому

Багато користувачів вважають за краще залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Однак так гаджет досягне максимальної позначки, але буде змушений знову й знову добирати заряд.

Заряджати смартфон до 100% не можна, як і залишати із зарядним пристроєм протягом ночі. Про це йдеться в матеріалі Reader’s Digest.

Так, підключати телефон до мережі та лягати спати – погана звичка, хоч і пробудження з повним зарядом може бути зручним. Однак коли вночі гаджет досягає 100%, то продовжуватиме отримувати невеликі підзарядки, щоб підтримувати 100-відсотковий заряд. В результаті батарея працює безперервно.

Більш вдале рішення — не заряджати акумулятор вашого телефону повністю. Якщо ж щоразу доводити смартфон до позначки в 100%, то висока напруга піддаватиме батарею стресу та згодом зносить її.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон може швидко розряджатися. Ймовірно, головні "пожирачі" батареї — популярні програми. Якщо їх видалити, автономний час роботи гаджета зросте у рази.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон