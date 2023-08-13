Як завадити телефону вас "підслуховувати": потрібно включити лише одну опцію

Розповідаємо про один із способів захистити свої особисті дані

Для багатьох не є секретом, що гаджети збирають ваші особисті дані для створення таргетованої реклами, але є одна проста функція, яка допоможе убезпечити себе від такого "прослуховування".

Як це працює, і як з цим боротися, розповідає lifehacker.

Напевно, кожен хоч раз помічав, як у списках запропонованої реклами з’являються товари, які ви незадовго до цього шукали у пошуку, або просто обговорювали з кимось, — це є приклад того, як ваші особисті дані, зібрані гаджетами, використовуються для створення таргетованої реклами.

Один із способів, як убезпечити інформацію про себе, є технологія VPN. Багатьом вона відома як просто спосіб переглядати заблоковані сайти, проте насправді сфера її застосування значно ширша.

VPN шифрує ваш трафік і пересилає його через віддалені сервери в інших країнах. Це завадить трекерам відстежувати інформацію про вас та ваше місцезнаходження. Серед популярних ВПН-сервісів можна відзначити такі як: Proton VPN, NordVPN, Surfshark VPN, VPN TunnelBear, Cyber-Ghost VPN . Але їх дуже багато, і кожен може вибрати собі якийсь до смаку.

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