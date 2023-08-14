Що зробити з телефоном перед подорожжю: відпустка пройде без пригод

Так ви уникнете проблем і добре проведете час

Літо є періодом, коли багато хто вирушає в подорожі, особливо за кордон. Перед початком поїздки важливо не лише підготувати свою оселю, залагодити фінансові питання, зібрати всі необхідні документи та акуратно запакувати речі, але також приділити увагу своєму мобільному телефону.

Внесення змін у функціонування пристрою може запобігти ряду труднощів у період відпочинку, пише "Хочу". Розповідаємо, які кроки слід зробити зі смартфоном перед відпусткою, щоб уникнути можливих неприємностей у дорозі і на відпочинку.

Перевірте зарядку

Варто повністю зарядити мобільний пристрій. Також варто перевірити стан зарядних пристроїв і мати додаткову зарядку. Розумно взяти із собою зовнішній акумулятор.

Вимкніть мобільні дані

Якщо у вас залишилася SIM-картка від місцевого мобільного оператора у вашій країні, краще вимкнути передачу даних. Це важливо, тому що випадково може виникнути автоматичне підключення до мобільного інтернету. Якщо таке станеться за кордоном, ви ризикуєте зіткнутися з високими додатковими платежами через роумінг. Під час подорожі краще використовувати Wi-Fi або придбати SIM-картку місцевого оператора.

Встановіть необхідні програми

Під час подорожі за кордон варто встановити спеціальні програми, на зразок навігаційних інструментів та карт місцевості, які можна використовувати навіть без доступу до інтернету. Також потрібно задуматися про завантаження перекладачів та додатків для придбання квитків на місцевий транспорт. Це значно спростить вашу подорож і допоможе заощадити час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон перестав заряджатися після потрапляння води. Є чотири шляхи розв'язати проблему.